Foo Fighters headliner op Glastonbury

FROME - De band Foo Fighters staan op Glastonbury. Ze sluiten op zaterdag 24 juni de tweede dag van het Engelse festival af. De rockers maakten vrijdagavond zelf bekend dat ze naar Glastonbury komen.

Door ANP - 25-2-2017, 10:49 (Update 25-2-2017, 10:49)

Tijdens een geheim optreden in het Engelse Frome introduceerde de organisator van het optreden de band en vertelde dat Foo Fighters naar Glastonbury komt. Frontman Dave Grohl gaf daarna toe dat zijn band op het festival te zien is.

Het optreden in Frome was de eerste van Foo Fighters in anderhalf jaar. De band is overigens ook te zien op Rock Werchter. Het Belgische festival is een week na Galstonbury.