Paul de Leeuw vond drugs in hotelkamer

AMSTERDAM - Paul de Leeuw vond tijdens een vakantie in de Verenigde Staten marihuana in zijn hotelkamer. Dat vertelt hij in zijn column in het AD.

Door ANP - 25-2-2017, 10:34 (Update 25-2-2017, 10:34)

Paul was met zijn man en kinderen neergestreken in een hotel in Miami. Toen hij in een lade van het bureau op zoek was naar een Europese stekker, stuitte hij op de drugs. Paul dacht er meteen het ergste van en schrijft dat hij visioenen kreeg waarin de weduwe van Menno Buch voor haar programma Buch in de bajes hem op komt zoeken in zijn Amerikaanse cel. “Want het is hier in Trumps Amerika niet legaal. Dan zijn wij verdacht”, schrijft hij.

Uiteindelijk belt de man van Paul de receptie en komt een uit de kluiten gewassen beveiliger het zakje marihuana ophalen. De kwestie is voor Paul daarmee nog niet afgelopen. Na onderhandelen met de manager van het hotel weet hij een korting te bedingen.