Diane Kruger gelukkig met Norman Reedus

NEW YORK - Diane Kruger is over haar relatiebreuk met Joshua Jackson heen. De Duitse actrice is verliefd op The Walking Dead-ster Norman Reedus.

Door ANP - 25-2-2017, 10:31 (Update 25-2-2017, 10:31)

Diane en Norman werden deze week in New York gezien toen ze terugkeerden van een kort tripje. Samen haalden ze de tassen uit Reedus' auto, zo is te zien op een foto van People.

De 40-jarige Kruger en 48-jarige Reedus werden in december al samen gezien tijdens een foto-expositie van Norman in Parijs. De twee zijn al jaren vrienden en speelden in 2015 samen in de film Sky. Niemand keek dan ook gek op dat Diane bij de expositie was. Maar de vonk is dus overgeslagen.

Hiervoor had Diane een relatie met acteur Joshua Jackson. Zij gingen na een romance van tien jaar uit elkaar. Norman had vijf jaar lang een relatie met model Helena Christensen. In 1999 kregen zij een zoon, vier jaar later gingen ze hun eigen weg.