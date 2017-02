Theaterhit Borgen in Carré te zien

AMSTERDAM - Borgen keert terug op de planken. De theaterhit is in juli twee weekenden te zien in Koninklijk Theater Carré.

Door ANP - 25-2-2017, 9:50 (Update 25-2-2017, 9:50)

De negen uur durende voorstelling trok afgelopen voorjaar door heel Nederland uitverkochte zalen. Niet eerder speelde Borgen in een zaal zo groot als Carré. ''Borgen was de grote theaterhit van het afgelopen jaar, en ook een toneelspektakel van deze omvang en kwaliteit hoort thuis in Carré'', aldus directeur Madeleine van der Zwaan.

Borgen is de theaterbewerking van twee seizoen van de Deense televisiehit over politicus Birgitte Nyborg die haar idealen en haar gezinsleven probeert te handhaven als zij plotseling in het centrum van de macht belandt. De hoofdrollen zijn voor Malou Gorter, Peter Vandemeulebroecke, Anna Drijver en Renée Soutendijk.

De kaartverkoop is zaterdag begonnen.