ANP John Legend lacht om twitterhack

LOS ANGELES - De Twitter- en Instagramaccounts van John Legend zijn zaterdag gehackt. De zanger kon er zelf wel om lachen.

Door ANP - 25-2-2017, 9:39 (Update 25-2-2017, 9:39)

''Iemand heeft mijn account gehackt'', begint John. ''Ik ben terug. Mijn hacker was vulgair en best grappig. Ik zal vanaf nu proberen grappiger te zijn zodat hij niet meer de drang voelt om in mijn plaats te schrijven.''

De hacker had blijkbaar iets beledigend over de grootte van Johns geslachtsdeel in zijn biografie gezet. Ook richtte hij zijn pijlen op Hillary Clinton en Donald Trump. ''De hackers inschatting van hoe groot ik ben geschapen was verwarrend. Groot in de tweet over Hillary. Klein in mijn bio. Maak een beslissing hacker.''

De tweets van de hacker zijn inmiddels verwijderd.