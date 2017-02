Verhoeven is 'totaal niet teleurgesteld'

ANP Verhoeven is 'totaal niet teleurgesteld'

Door ANP - 25-2-2017, 1:10 (Update 25-2-2017, 1:10)

“Ik denk als je dit krijgt dat het heel belachelijk zou zijn als je nog meer zou willen in het leven.” Verhoevens Franse thriller Elle kreeg de César voor beste film, hoofdrolspeelster Isabelle Huppert kreeg de Franse Oscar voor beste actrice. Verhoeven was ook genomineerd in de categorie beste regie, maar die prijs ging naar de Canadese regisseur Xavier Dolan.

Elle is wereldwijd bezig met een ware zegetocht. De film sleepte al twee Golden Globes en de Spaanse Goya voor beste Europese film in de wacht. Zondag maakt Isabelle Huppert kans op de Oscar voor beste actrice.