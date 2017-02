George kijkt uit naar toekomst met Amal

PARIJS - George Clooney heeft zijn zwangere echtgenote Amal wederom openlijk de liefde verklaard. De acteur werd vrijdagavond in Parijs geëerd tijdens de uitreiking van de Césars, de Franse Oscars. Een deel van zijn bedankwoord richtte hij aan Amal.

Door ANP - 25-2-2017, 0:27 (Update 25-2-2017, 0:27)

“Er gaat geen dag voorbij dat ik niet trots ben jouw echtgenoot te zijn”, zei de 55-jarige acteur, die jarenlang bekendstond als een van de meest begeerde vrijgezellen. “Ik kijk uit naar de toekomst, in het bijzonder naar de komende maanden. Ik hou heel veel van je.”

Het verhaal dat George en Amal een tweeling verwachten dook begin deze maand voor het eerst op. Eerder deze week liet de acteur zich voor het eerst uit over zijn aanstaand vaderschap, bij de Césars was voor het eerst het babybuikje van Amal te zien.

George, die de oeuvreprijs in ontvangst mocht nemen, haalde in Parijs ook uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. “De wereld gaat een aantal ingrijpende veranderingen door, niet alleen goede. Als burgers moeten we harder werken om haat niet te laten zegevieren. Love Trumps hate.”