ANP Verhoevens Elle grijpt naast meeste Césars

PARIJS - De Franse speelfilm Elle van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven heeft vrijdagavond slechts twee Césars gewonnen. De thriller was elf keer genomineerd voor de Franse Oscars en daarmee een van de grote kanshebbers.

Door ANP - 25-2-2017, 0:26 (Update 25-2-2017, 0:26)

Elle greep wel de belangrijkste prijs, die voor beste film. Hoofdrolspeelster Isabelle Huppert won de César voor beste actrice.

Het was voor Huppert de tweede maal dat zij het beeldje won. De 63-jarige actrice, die in Elle een vrouw speelt die achter haar verkrachter aan gaat, was voor de zestiende keer genomineerd.

Zegetocht

Verhoevens film is bezig met een ware zegetocht langs het wereldwijde filmprijzencircus. In januari won de controversiële thriller twee Golden Globes, een voor beste buitenlandse film en de andere ging naar Huppert voor beste actrice.

Begin februari viel Elle opnieuw in de prijzen, deze keer in Spanje. Daar werd de film onderscheiden met een Goya voor beste Europese film. De Goyas zijn de belangrijkste Spaanse filmprijzen.

Oscars

Frankrijk had Elle ingezonden voor de Oscars, maar de film werd niet genomineerd in de categorie beste buitenlandse film. Wel maakt Huppert zondag kans op een Oscar, die voor beste actrice.

De Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit maakte ook kans op een César. Zijn spirituele sprookje The Red Turtle, over een man op een onbewoond eiland die vriendschap sluit met een schildpad, greep naast de prijs voor beste animatie. Dudok de Wit is eveneens in de race voor een Oscar.