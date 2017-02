Selena in publiek bij concert The Weeknd

AMSTERDAM - The Weeknd bouwde vrijdagavond een feestje in de Ziggo Dome. De Canadese zanger kwam niet alleen naar Amsterdam, ook zijn vriendin Selena Gomez werd gespot in de hoofdstad.

Door ANP - 24-2-2017, 23:41 (Update 24-2-2017, 23:41)

The Weeknd stond voor een uitverkochte zaal. Die ging los op hits als I Feel It Coming, Starboy en Can’t Feel My Face. Concertbezoekers waren op social media enthousiast over de show.

Ook Selena genoot van het concert van haar vriend. Volgens bronnen van Us Weekly vloog de 24-jarige zangeres vrijdagmiddag naar Amsterdam om na anderhalve week weer samen met haar vriend te kunnen zijn.

The Weeknd begon vorige week vrijdag in Stockholm aan zijn Starboy: Legend Of The Fall Tour. Volgens de bronnen is Selena van plan geregeld een concert mee te pikken.