Aanklacht tegen Amber Rose

ANP Aanklacht tegen Amber Rose

LOS ANGELES - Amber Rose zit in de problemen. Afgelopen woensdag schepte ze op dat ze een belang had genomen in een beroemde stripclub in Los Angeles, maar daar blijkt niets van waar. De eigenaren van de club eisen nu schadevergoeding, meldt showbizzsite TMZ.

Door ANP - 24-2-2017, 18:27 (Update 24-2-2017, 18:27)

De rapper vertelde tijdens het in ontvangst nemen van een prijs voor haar strijd voor sociale rechtvaardigheid dat ze de club Ace of Diamonds had gekocht. Later verschenen er berichten dat ze voor 60 procent eigenaar was geworden van de club waar ze, naar eigen zeggen, ooit als danseres en stripper had gewerkt.

Nu blijkt er niets van het verhaal waar te zijn. De echte eigenaren van Ace of Diamonds zijn dan ook woedend op Amber. Ze slepen haar voor de rechter en eisen een miljoen dollar schadevergoeding. Ze zeggen dat ze door de praatjes van Amber reputatieschade hebben geleden, aldus TMZ.