Rag'n'Bone Man naar Rock Werchter

WERCHTER - De Engelse singer/songwriter Rag'n'Bone Man komt naar Rock Werchter. Hij behoort tot de zeven nieuwe acts die vrijdag vrijgegeven zijn door de organisatie. Ook Passenger komt naar het Belgische festival.

Door ANP - 24-2-2017, 16:56 (Update 24-2-2017, 16:56)

Rag'n'Bone Man werd in een klap bekend met zijn hit Human. De Brit scoorde met dat nummer een nummer 1-hit in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België. De single haalde in Nederland niet de eerste plek, maar was wel goed voor goud.

Het album Human is onlangs verschenen. Rory Graham, zoals de nu 32-jarige Rag'n'Bone Man in het dagelijks leven heet, staat zondag 2 juli op het podium van Rock Werchter. Passenger, net als Rag'n'Bone Man afkomstig uit Engeland, is op zaterdag te zien.

Er zijn nu 47 acts bekend voor de line up van Rock Werchter. Het festival wordt van 29 juni tot 2 juli gehouden in Werchter. Enkele grote namen die optreden zijn Foo Fighters, The Chainsmokers, System Of A Down en Kings of Leon. Radiohead is op zaterdag de afsluitende act.