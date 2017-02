Whitney-tribute Romy Monteiro op nummer 1

ANP Whitney-tribute Romy Monteiro op nummer 1

AMSTELVEEN - Vorige week moest Romy Monteiro nog genoegen nemen met de derde plaats, maar deze week scoort de zangeres en musicalster alsnog een nummer 1-notering met haar tribute aan Whitney Houston. Volgens haar label een knappe prestatie aangezien het album alleen als fysiek exemplaar beschikbaar is en niet via download- en streamingplatforms.

Door ANP - 24-2-2017, 15:15 (Update 24-2-2017, 15:15)

Rag'n'Bone Man moet daardoor na een week alweer een stap terug doen. Zijn debuut Human staat nu op plaats twee vlak voor Adele's 25, die voor de derde keer terug de top 3 in stijgt. Kensington kukelt ondertussen van het erepodium door met Control van twee naar zeven te zakken.

De Amsterdamse rockband Moss is de hoogste nieuwe binnenkomer op plaats zes. Met Strike verbeteren ze direct hun hoogste positie ooit in de lijst. Tot dusver was Ornaments uit 2012 met een achtste plaats Moss' best scorende album.

Album Top 10 week 8

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (3) Romy Monteiro - Tribute to Whitney

2. (1) Rag'n'Bone Man - Human

3. (4) Adele - 25

4. (5) Ed Sheeran - X

5. (6) Frenna - Geen oog dichtgedaan

6. (-) Moss - Strike

7. (2) Kensington - Control

8. (-) Ryan Adams - Prisoner

9. (9) The Weeknd - Starboy

10. (8) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2