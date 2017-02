Ed Sheeran onbedreigd aan kop Single Top 100

ANP Ed Sheeran onbedreigd aan kop Single Top 100

AMSTELVEEN - Ed Sheeran is voor de zevende achtereenvolgende week lijstaanvoerder in de Single Top 100. Zijn Shape Of You heeft nog altijd niets te duchten van de nabije concurrentie.

Door ANP - 24-2-2017, 15:01 (Update 24-2-2017, 15:01)

Ronnie Flex en Frenna komen met Energie ook deze week te kort. De twee rappers staan al zeven weken op de tweede stek. Martin Garrix en Dua Lipa maken met Scared To Be Lonely voor de tweede week de top 3 vol.

De hoogste nieuweling zijn deze week Kygo en Selena Gomez. De Noorse dj en de Amerikaanse zangeres sloegen de handen ineen voor It Ain't Me en dat levert Selena direct haar eerste top 10-hit in Nederland op. Kygo is al een bekende in de top 10. Hij stond er al eerder met Firestone, Stole The Show en Stay.

De winnares van The Voice of Holland, Pleun Bierbooms, is pas terug te vinden in de onderste regionen van de Single Top 100. Haar finalesingle What Hurts The Most komt binnen op plaats 78.

Single Top 10 week 8

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Ed Sheeran - Shape Of You

2. (2) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

3. (3) Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

4. (10) Jairzinho feat. Sevn Alias, BKO & Boef - Tempo

5. (4) The Chainsmokers - Paris

6. (-) Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me

7. (6) Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever

8. (5) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

9. (7) James Arthur - Say You Won't Let Go

10. (9) Starley - Call On Me (Ryan Riback remix)