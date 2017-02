Prijs Coachella gekelderd na afzeggen Beyoncé

ANP Prijs Coachella gekelderd na afzeggen Beyoncé

INDIO - Tweedehandskaartjes voor het Amerikaanse festival Coachella leveren sinds het afzeggen van Beyoncé veel minder geld op. Dat berekende The Hollywood Reporter op basis van cijfers van TicketIQ.

Door ANP - 24-2-2017, 14:39 (Update 24-2-2017, 14:39)

De gemiddelde prijs van het eerste weekend daalde zelfs met 12 procent. Tickets die vorige week nog voor bijna duizend dollar van eigenaar verwisselden, zij nu opeens nog 872 dollar waard.

Coachella is een van de grootste festivals ter wereld. In twee weekenden tijd komen ruim 200.000 fans op het evenement af. De kans dat teleurgestelde fans hun geld terugkrijgen, is waarschijnlijk nul. In 2008 cancelde de Beastie Boys hun optreden toen bij Adam Yauch kanker was geconstateerd. Toen kregen festivalbezoekers ook hun geld niet terug.

Beyoncé is in verwachting van een tweeling en treedt op doktersadvies niet op. De organisatie van Coachella is inmiddels driftig op zoek naar een vervanger. Volgens The Hollywood Reporter zijn sterren als Rihanna, Pink, Katy Perry en Nicki Minaj in beeld.