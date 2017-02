Emma Thompson niet in Love Actually-sequel

LONDEN - Emma Thompson is niet te zien in het korte vervolg van Love Actually dat speciaal voor het goede doel wordt gemaakt. De actrice speelde in de romantische komedie de vrouw van het personage van Alan Rickman, die vorig jaar overleed. Regisseur Richard Curtis en Emma vonden het niet passend om haar karakter zo kort na zijn dood in de film te verwerken.

"Richard schreef mij en zei: schat, we kunnen niets voor jou schrijven vanwege Alan. En ik zei: natuurlijk, dat zou triest zijn", vertelt Emma tegen de BBC. "Het is te vroeg. Het is volkomen terecht want het is voor Comic Relief en er is weinig komisch aan de dood van onze dierbare vriend, nog maar een jaar terug."

Emma heeft desondanks toch wel een idee over wat er zou zijn gebeurd met de personages van Alan en Emma. Hun karakters (Harry en Karen) zouden waarschijnlijk in therapie zijn, zo denkt ze. In het origineel zet Harry hun huwelijk onder druk als hij een affaire blijkt te hebben met een collega.

Vorige week werd bekend dat Curtis werkt aan de korte film, speciaal voor zijn goede doel Comic Relief. Bijna alle belangrijke karakters keren terug en vertellen hoe het nu met ze gaat. Onder anderen Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Liam Neeson en Rowan Atkinson maken hun opwachting.