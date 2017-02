Guust Flater viert zestigste verjaardag

BRUSSEL - Stripfiguur Guust Flater bestaat volgende week dinsdag zestig jaar. Uitgeverij Dupuis brengt ter gelegenheid van het jubileum op 1 maart het nieuwe album Flaters verjaardag uit. Het vorige album dateert van 1996, een jaar voor het overlijden van Flaters geestelijke vader André Franquin

Door ANP - 24-2-2017, 13:34 (Update 24-2-2017, 13:34)

Guust Flater zag in 1957 het daglicht in het stripblad Spirou. Sindsdien zijn 30 miljoen albums van de antiheld over de toonbank gegaan. In de herfst krijgt het strippersonage een eigen munt ter waarde van 5 euro.

Het leek Franquin destijds een leuk idee om een stripfiguur te bedenken die 'geen enkele kwaliteit bezit, onnozel en niet knap is en zonder werk zit'. Franquin werkte ook mee aan de strip Robbedoes en Kwabbernoot.

De Franstalige naam van Guust Flater is Gaston Lagaffe. Hij is ook in Frankrijk erg populair. In de bibliotheek van het Centre Pompidou in Parijs loopt nog een tentoonstelling over hem. Volgende maand beginnen de opnames van een Franse film over Guust Flater.