ANP Ali B spreekt komst Do in The Voice tegen

HILVERSUM - Waar Do zweeg over een eventueel juryschap in The Voice of Holland is Ali B een stuk stelliger. Volgens hem is de zangeres absoluut niet de beoogde opvolger van de vertrekkende coach Guus Meeuwis. "Nee, nee. Do is het niet. Echt, echt niet", zei de rapper vrijdag in de show van Lars Boele op 100%NL.

Door ANP - 24-2-2017, 13:04 (Update 24-2-2017, 13:04)

Do hield vrijdagochtend nog geheimzinnig haar mond in Koffietijd toen haar werd gevraagd of zij de nieuwe coach in de populaire talentenjacht van RTL 4 is. "Daar kunnen we niets over zeggen", zei de zangeres, die tegelijkertijd niets ontkende.

Al sinds de aankondiging van Guus dat hij er mee ophoudt, wordt gespeculeerd over zijn mogelijke opvolger. Een terugkeer van Anouk is de meest logische, aangezien zij nog een seizoen tegoed heeft. De zangeres was er dit jaar niet bij vanwege de geboorte van haar zesde kind.