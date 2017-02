Gouden Film voor documentaire Down to Earth

ANP Gouden Film voor documentaire Down to Earth

AMSTERDAM - De documentaire Down to Earth van Rolf Winters en Renata Heinen is de grens van 100.000 bezoekers gepasseerd. De film heeft daarmee de Gouden Film-status bereikt, een zeldzame prestatie voor een documentaire. Pas twee keer eerder werd een documentaire zo vaak in de bioscoop gezien, meldt het Nederlands Film Festival vrijdag.

Door ANP - 24-2-2017, 12:18 (Update 24-2-2017, 12:18)

In de film is te zien hoe Winters en Heinen met hun drie kinderen bij verschillende volksstammen leven. Ze trokken daarvoor de hele wereld over.

Doorgaans worden documentaires niet veel bezocht in de theaters. Onlangs bereikten alleen de natuurfilms De nieuwe wildernis en Holland, natuur in de delta een groot publiek. De laatste Nederlandse documentaire die meer dan 50.000 bezoekers trok was Zij gelooft in mij uit 1999, over het leven van André Hazes.