Roxeanne Hazes zingt met Thijs Boontjes

AMSTERDAM - Roxeanne Hazes heeft voor het eerst in lange tijd weer muzikaal van zich laten horen. De 24-jarige dochter van André Hazes doet mee op de single Ballade van de moord van Thijs Boontjes Dans- en Showorkest.

Door ANP - 24-2-2017, 11:55 (Update 24-2-2017, 11:55)

Het nummer is vrijdag uitgebracht en is Roxeannes eerste single sinds haar duet met Jeroen van der Boom uit 2015. Momenteel legt ze de laatste hand aan haar nog naamloze solodebuutalbum, zo laat platenmaatschappij Top Notch weten. De plaat moet nog voor de zomer verschijnen. Roxeanne bracht in 2010 en 2012 al wel albums uit met broer André jr.

Na de zomer komt het debuut van Thijs Boontjes Dans- en Showorkest uit. De band rond Thijs Boontjes, bekend als bandlid van Douwe Bob, bracht vorig jaar zijn eerste EP uit, met daarop de radiohit Alleen naar de kermis.