ANP Art Rooijakkers wildernis in voor nieuwe show

HILVERSUM - Art Rooijakkers reist niet alleen meer voor Wie is de mol? de hele wereld over. In zijn nieuwe programma Helden van de wildernis bezoekt hij natuurbeschermers in alle uithoeken van de aarde. Daarmee komt een jongensdroom uit, zegt hij.

Door ANP - 24-2-2017, 11:27 (Update 24-2-2017, 11:27)

"Net zoals de meeste kinderen was ik vroeger gefascineerd door dieren", vertelt Art. "Als jongen had ik, naast profvoetballer worden, nog een droom: bioloog worden. Dieren bestuderen, dieren beschermen. Ik ben uiteindelijk tv-maker geworden. Maar nu krijg ik de kans om echte helden te ontmoeten. Mensen die alles doen om ervoor te zorgen dat bedreigde dieren niet uitsterven. Ergens ver weg in de wildernis."

In de zesdelige serie ontmoet Art beschermers in de natuurgebieden waar zij wonen en ziet hij met eigen ogen welke zware offers zij elke dag moeten brengen. Ook gaat de presentator samen met de beschermers op zoek naar de dieren waar hun hart vol van is: reuzenroggen in de Indische Oceaan, slingerapen in het Amazonewoud, Aziatische olifanten, rendieren op ijle sneeuwvlaktes, orang-oetangs in de jungle van Borneo en de uiterst zeldzame jachtluipaarden van de Oost-Afrikaanse savanne.

Helden van de Wildernis wordt vanaf 30 maart uitgezonden op NPO 1.