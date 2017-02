Do houdt lippen op elkaar over The Voice

ANP Do houdt lippen op elkaar over The Voice

EEMNES - Do wil nog niet bevestigen dat zij de nieuwe coach in The Voice of Holland is. In Koffietijd onthield ze zich vrijdagochtend van enig commentaar. "Daar kunnen we niets over zeggen", aldus de zangeres, die tegelijkertijd niets ontkende.

Door ANP - 24-2-2017, 11:07 (Update 24-2-2017, 11:07)

De geruchtenmolen over de komst van Do in The Voice kwam donderdagmiddag op volle gang toen Albert Verlinde in RTL Live aankondigde dat de zangeres vrijdag in Koffietijd te gast zou zijn. Daarbij werd een foto getoond van Do, waarin ze overduidelijk in een van de bekende rode stoelen zit. Ook daarop wilde Do niet reageren.

Guus Meeuwis maakte vorige week in aanloop naar de finale van de zevende reeks bekend dat hij er na een seizoen mee ophoudt. Dat leek de weg vrij te maken voor een terugkeer van Anouk die er dit jaar niet bij was vanwege de komst van haar zesde kind. Anouk zat een seizoen in de draaiende stoelen maar had een contract voor twee reeksen.

Of zij op haar beurt mogelijk terugkeert op de plaats van een van de andere juryleden is niet bekend. De rest van stoelen wordt momenteel bezet door Ali B, Sanne Hans en Waylon.