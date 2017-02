Nielson en Gerard Ekdom in jury It Takes 2

ANP Nielson en Gerard Ekdom in jury It Takes 2

HILVERSUM - Zanger Nielson en NPO Radio 2-dj Gerard Ekdom vormen dit seizoen samen met Angela Groothuizen de jury van de RTL 4-show It Takes 2, waarin bekende Nederlanders hun zangkwaliteiten tonen. Zij nemen het stokje over van John Ewbank en Roel van Velzen.

Door ANP - 24-2-2017, 10:52 (Update 24-2-2017, 10:52)

Voor Nielson betekent It Takes 2 zijn tweede juryplaats in een grote televisieshow in korte tijd. Momenteel is hij ook te zien in het Nederlands-Vlaamse The Band op FOX. Een wereld van verschil, aldus de singer-songwriter. "Dit is een gezelligheidsprogramma met veel sfeer. In The Band is dat heel anders. Daar bepaal je of iemands droom uitkomt." It Takes 2 vormt dan ook een mooie tegenhanger, al is het alleen al vanwege het hoogstwaarschijnlijke grote kijkcijferverschil. "Het is losser en voor iedereen leuk: de kandidaten, de coaches en het publiek."

Nog maar vijf jaar geleden stond Nielson zelf voor een jury in De beste singer-songwriter van Nederland, en nu beoordeelt hij al zelf kandidaten. Dat is wel raar, vindt de zanger. "Je moet niet vergeten dat dat nog zo kort geleden is. Maar er spreekt ook vertrouwen uit. Dat is fijn." Op zijn jurystoel blijft Nielson in elk geval gewoon zichzelf. Al hoopt hij nog wat kneepjes van het vak te leren van 'jurygoeroe' Angela.

Liefde

De BN'ers die de uitdaging in It Takes 2 aangaan, kunnen in elk geval rekenen op een milde Nielson. "Ik ga ze vooral met liefde beoordelen. Dat mag ook wel, nu ze zich zo kwetsbaar opstellen terwijl ze al bekend zijn", zegt Nielson. De zanger werd toch compleet verrast toen hij de nog geheime deelnemers voor het eerst hoorde zingen. "Ik was werkelijk stomverbaasd. Ik mag er nog niets over zeggen maar ze krijgen nu alvast dikke complimenten."

Wat wel al bekend is, is dat het presentatieduo dit jaar uit Gordon en Jamai bestaat. Gordon, die vorig seizoen de kandidaten backstage begeleidde, neemt de plaats in van Chantal Janzen op het podium en Jamai vervangt Gordon achter de schermen. De 'professionals' met wie de kandidaten gaan zingen, zijn opnieuw Waylon, Trijntje Oosterhuis en Glennis Grace.

It Takes 2 wordt op 30 april voor het eerst uitgezonden.