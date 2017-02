Martin Garrix vriend van SOS Kinderdorpen

AMSTERDAM - Martin Garrix gaat zich inzetten voor SOS Kinderdorpen. Dat hebben de dj en de kinderontwikkelingsorganisatie vrijdag bekendgemaakt. Om de samenwerking af te trappen, heeft Martin direct een kinderdorp in Kaapstad in Zuid-Afrika bezocht.

Door ANP - 24-2-2017, 10:32 (Update 24-2-2017, 10:32)

Als vriend van SOS Kinderdorpen wil de 20-jarige Martin aandacht vragen voor het werk van de organisatie en wil hij zelf ook financieel zijn steentje bijdragen. "Het is super om te zien hoe SOS Kinderdorpen een familiebasis creëert voor kinderen wereldwijd. Ik weet hoe belangrijk die basis is. Ik hoop dat ik SOS kan helpen dit mogelijk te maken voor heel veel meer kinderen", zegt hij.

Zelf weet Martin hij belangrijk het is om een familie te hebben. "Mijn zusje en ik zijn opgegroeid met lieve en zorgzame ouders. We zijn heel erg close. Zij hebben een enorme rol gespeeld bij mijn succes, zeker omdat ik zo jong was toen mijn carrière begon", aldus de nummer 1-dj van de wereld. "Mijn familie was er altijd voor mij en hun onvoorwaardelijke steun betekent ontzettend veel voor mij. Ik vind het vreselijk om te zien dat zoveel kinderen wereldwijd niet de steun van een familie hebben."

In Kaapstad trakteerde Martin de kinderen direct op een korte dj-set.