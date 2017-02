Willibrord Frequin geschrokken van TIA's

HILVERSUM - De schrik zit er goed in bij Willibrord Frequin. De voormalig tv-presentator werd in de afgelopen tweeënhalve week getroffen door vijf TIA's, een tijdelijke hapering van de bloeddoorstroming naar de hersenen.

Door ANP - 24-2-2017, 9:32 (Update 24-2-2017, 9:32)

"Je wordt er niet bepaald vrolijk van", vertelde Willibrord vrijdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Ik moet zometeen weer naar het ziekenhuis voor controle, de artsen houden het daar scherp in de gaten. Ik val gewoon weg en mijn lichaam schakelt even uit. Het is behoorlijk schrikken geweest hoor."

De 75-jarige Willibrord heeft direct zijn levenswijze drastisch omgegooid. "Ik leef nu heel netjes en keurig, dat is wel balen", zegt hij. "Ik ben bijvoorbeeld maar twee keer kort bij mijn stamkroeg Moeke Spijkstra geweest de afgelopen tijd. Ja, het is niet anders."

De gezondheidsproblemen hebben Willibrord angstig gemaakt. "Ja, absoluut. Ik wil nog niet dood. Het maakt je zeker bang en angstiger. Dat kan ik niet ontkennen."