ANP Beaufort van start met bijna 750.0000 kijkers

HILVERSUM - Bijna 750.000 kijkers zagen donderdagavond de start van het avontuurlijke reisprogramma Beaufort. In de eerste aflevering die RTL 4 uitzond was te zien hoe Beau van Erven Dorens in zijn eentje een vijfdaagse voettocht maakte van 105 kilometer door de snikhete woestijn van Wadi Rum in Jordanië.

Door ANP - 24-2-2017, 8:59 (Update 24-2-2017, 8:59)

Beaufort nestelt zich op de vijftiende plaats in de ranglijst van best bekeken programma's van Stichting KijkOnderzoek (SKO). De top 25 wordt aangevoerd door het NOS Journaal met ruim 2 miljoen kijkers. Van hen bleven ruim 1,3 miljoen zitten voor een nieuwe aflevering van de dramaserie Klem op NPO 1.

RTL 7 scoorde met de wedstrijden in de Europa League. Ruim 1,3 miljoen kijkers zagen Ajax in de uitverkochte Amsterdam ArenA met 1-0 winnen van Legia Warschau. Het duel Olympique Lyon tegen AZ wist 721.000 kijkers aan zich te binden.