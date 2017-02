John Buijsman vindt oud worden confronterend

ANP John Buijsman vindt oud worden confronterend

AMSTERDAM - John Buijsman vindt het confronterend dat hij inmiddels tot de oudere generatie behoort. Hoewel de acteur met zijn 63 jaar nog niet bejaard is, voelt dat wel zo.

Door ANP - 24-2-2017, 8:39 (Update 24-2-2017, 8:39)

"Ik voel me stokoud", aldus John vrijdag in het AD. "Ik sta alleen maar met jonge mensen op de bühne en die hebben alles zo onder de knie. Als iemand vraagt hoe oud ik ben, hoor ik mezelf zeggen 63. Dan denk ik: hé, 20 jaar geleden voelde het nog alsof ik 20 was."

Volgens John, die de hoofdrol speelt in de musicalversie van de succesfilm De marathon, gaat het leven 'heel erg snel'. "Het is erg vergankelijk. Het is confronterend", vindt hij.

Het zorgde ervoor dat John al enkele malen met tranen op het podium stond. Zijn personage gaat dood en dat 'hakte er enorm in'. "Soms moet je iets voor het eerst spelen en vliegt het je ineens aan", zegt John daarover. "De week daarvoor stond ik in een onderbroek op het toneel, terwijl een 'arts' vertelde dat ik uit­gezaaide slokdarmkanker heb. Ik ben 63, dan kun je dat zomaar krijgen. Daar moest ik ook van huilen."