ANP Sanne Wallis de Vries chaoot in huishouden

AMSTERDAM - Sanne Wallis de Vries is blij dat ze een man heeft die thuis alles onder controle heeft. Hij is, anders dan zij zelf, een baken van rust.

Door ANP - 24-2-2017, 8:11 (Update 24-2-2017, 8:11)

"Als Jacko er is, liggen de kinderen wel om acht uur in bed en is het huis aan kant. Ik krijg dat niet voor elkaar", aldus de cabaretière vrijdag in het AD. "Het lukt me niet eens om het eten gelijktijdig op tafel te krijgen", vervolgt Sanne. "Ik ben meer van eerst de pastasaus en dan vijf minuten later pas de pasta."

In haar nieuwe voorstelling Gut probeert Sanne het mysterie 'man' te ontrafelen en daarbij kijkt ze automatisch ook naar haar eigen vent. "Vooropgesteld: ik val enorm op mijn man. Ik heb nogal een archetypische man. Echt een man-man. In mijn voorstelling leg ik uit dat hij twee gezichtsuitdrukkingen heeft: één dat alles goed is, en één dat alles minder goed is. Ik wil dan weten: wat zit daaronder?"

Sanne zegt mannen vaak niet te snappen. "Waarom ze zwijgen. En waarom ze, als ze dan praten, dat tegen een scherm doen. Onbegrijpelijk, dit soort dingen."