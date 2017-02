President Costa Rica nodigt Emma Stone uit

SAN JOSÉ - President Luis Guillermo Solís van Costa Rica heeft actrice Emma Stone uitgenodigd het land te bezoeken. In een donderdag gepubliceerde video zit de president achter een vleugel en speelt het nummer City of Stars uit de film La La Land, waarin Stone de hoofdrol speelt. "Kom naar Costa Rica, Emma'', zegt hij in de video.

Door ANP - 24-2-2017, 7:18 (Update 24-2-2017, 7:18)

De film is met veertien nominaties de grote favoriet voor de Oscars. Stone is ook genomineerd voor de Oscar voor beste actrice. "Wellicht is het hier binnenkort een goede plek om te vieren'', zei de president.

Vorig jaar zou de actrice in een interview hebben gezegd dat ze graag eens Costa Rica wil bezoeken. "Ik houd je aan je woorden'', aldus president Solís in de video. "Costa Rica is een klein paradijs.''