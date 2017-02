Dudok de Wit rekent niet op Oscar

LONDEN - De Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit heeft chaotische dagen voor de boeg. Zijn animatiefilm The Red Turtle, sinds de première in Cannes al veelvuldig geloofd en geprezen, maakt het komende weekeinde kans op twee belangrijke prijzen: een César en een Oscar. Dudok de Wit kan pas zaterdag, na de uitreiking van de Franse filmprijzen, naar Hollywood vliegen voor het grootste filmfeest ter wereld.

"Het is een bizar schema, maar het kan niet anders”, vertelt hij vanuit Londen, waar hij momenteel woont en werkt. Bij de Césars op vrijdagavond dicht de Nederlander zichzelf nog wel enige kansen toe. Het winnen van een Oscar is iets waar hij minder op rekent. "Ik bereid wel een speech voor natuurlijk. Maar ik snap het dat de drie Amerikaanse titels die ook genomineerd zijn hoger staan in de polls. Die zijn veel toegankelijker dan The Red Turtle of de Franse film Ma vie de Courgette.”

Het is een cliché, erkent Dudok de Wit. Maar zeker bij de Oscars is meedoen al belangrijker dan winnen. "Het krijgen van een nominatie betekent al dat je film een dikke 8 krijgt van je vakbroeders. Die 10 die het winnen vertegenwoordigt is prachtig, maar betekent niet méér voor mij dan die 8.” Ook qua media-aandacht genereert een Oscarnominatie al veel extra buzz rond de film. “Ik ben niet iemand die prijzen in een glazen kastje in de woonkamer zet. De Oscar die ik vijftien jaar geleden won voor mijn korte film Father and Daughter staat volgens mij zelfs op zolder. De emotionele waardering betekent voor mij veel meer dan het fysieke beeldje.”

Roes

Hoewel de Nederlandse regisseur zeker wel een paar feesten meepakt rond de Oscarceremonie, is de roes de komende dagen niet per se groter dan tijdens de wereldpremière in Cannes. “Toen kon ik voor het eerst mijn kindje waar ik jaren aan had gewerkt met de wereld delen, en met publiek en journalisten praten over wat ik had gemaakt. Die directe interactie vind ik geweldig. Die roes zit ik nog steeds in; ik ben de afgelopen maanden vooral met publiciteit en festivals bezig geweest.”

Vooral de waardering voor The Red Turtle in Nederland, Frankrijk en Japan ontroert de maker zeer. “Ik heb de film gemaakt met vooral Japanse en Franse producenten en tekenaars. Maar de reacties uit Nederland doen mij toch het meest; dat is toch mijn thuisland, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht en waar mijn liefde voor het medium film zich heeft ontwikkeld.” Ruim 90.000 mensen zagen tot nu toe in Nederland de goed ontvangen productie. “Dat ontroert mij echt, want het is geen gemakkelijk verhaal dat ik vertel. Alle mailtjes met complimenten en lieve berichtjes op sociale media van de Nederlandse kijkers zijn onbetaalbaar.”

The Red Turtle draait nog in een paar bioscoopzalen en is inmiddels uit op dvd en blu-ray.