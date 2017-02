'Tom Daley had 18 maanden affaire met model'

ANP 'Tom Daley had 18 maanden affaire met model'

LONDEN - Schoonspringer Tom Daley (22) en zijn verloofde Dustin Lance Black (42) hadden waarschijnlijk flink wat te bespreken nadat in de Britse roddelpers het verhaal verscheen dat de olympiër vreemd was gegaan. Daley plaatste een video van het stel op Instagram, waarin ze zeggen dat alles prima tussen hen gaat. Maar volgens de Britse krant The Daily Mail spelen de twee mooi weer.

Door ANP - 24-2-2017, 5:02 (Update 24-2-2017, 5:02)

Daley zou volgens ingewijden gedurende 18 maanden een affaire hebben gehad met het 27-jarige model Edward William, die hij op straat zou hebben ontmoet. De twee stuurden elkaar regelmatig pikante berichten en foto's en zouden zelfs regelmatig met elkaar hebben afgesproken in het Londense appartement van de schoonspringer.

"Ed zei dat de berichten van Tom erg expliciet waren, zoals 'Ik ben thuis en geil, kan je langskomen?'", aldus een ingewijde die ook vertelde dat Daley aan William liet weten wanneer Black van huis was. "Volgens Ed was de relatie puur fysiek, zonder emotie", vervolgt de bron.

De affaire zou binnen de gayscene in Londen al langer bekend zijn. De Britse schoonspringer moest eerder met de billen bloot tegen zijn verloofde toen beelden opdoken van seksueel getinte videochats van Daley met verschillende mannen. Volgens Daley onschuldig omdat hij op dat moment een break van zijn relatie met Black had.