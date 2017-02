Theron en Rogan in romantische comedyfilm

LOS ANGELES - Charlize Theron en komiek Seth Rogan gaan samen spelen in de romantische comedyfilm Flarsky, zo weet The Wrap. Rogan zal de rol van een zelf-destructieve en werkeloze journalist spelen die besluit zijn tienerliefde en voormalige babysitter, gespeeld door Theron, alsnog te versieren.

Door ANP - 24-2-2017, 4:17 (Update 24-2-2017, 4:17)

De comedy wordt geregisseerd door Jonathan Levine, die eerder de speelfilm Warm Bodies regisseerde. Theron en Rogan zijn ook beide producent van Flarsky.

De Zuid-Afrikaanse actrice tekende dinsdag ook voor een rol in de spionagethriller Need To Know waarin ze een CIA-agent zal spelen wiens leven en dat van haar familie op het spel komen te staan wanneer ze ontdekt dat Russen zijn geinfiltreerd in de Amerikaanse geheime diensten.

Op 14 april is Theron in de bioscopen te zien in Fate of the Furious, samen met Vin Diesel en Dwayne "The Rock" Johnson.