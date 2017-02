Roel van Velzen in The Passion als Judas

HILVERSUM - Ook Roel van Velzen is in april te zien in The Passion. De zanger vertolkt de rol van Judas, vertelde hij donderdagavond in Jinek.

Door ANP - 24-2-2017, 0:01 (Update 24-2-2017, 0:01)

“Ik vind het een grote uitdaging”, zei Roel over de rol van Judas, de discipel die Jezus verraadt. “Sowieso omdat ik nog nooit Nederlandstalig heb gezongen.” Roel noemt het ‘een grote eer’ om Judas te mogen spelen. “Ik vind het hele interessante materie. Het is ook heel leuk hoe dat met het hele team gaat, we zijn er met z’n allen in aan het duiken. Ik vind het oprecht een eer en heb er heel veel zin in.”

Donderdag werden de hoofdrolspelers van The Passion bekendgemaakt. Petrus wordt vertolkt door zanger/acteur Omri Tindal, Elske DeWall kruipt in de huid van Maria, Johnny Kraaijkamp jr. wordt Pontius Pilatus. Eerder was al duidelijk dat Dwight Dissels, bekend van zijn deelname aan The Voice of Holland, de rol van Jezus voor zijn rekening neemt.

De zevende editie van The Passion vindt plaats in Leeuwarden. Het paasverhaal over de laatste uren van Jezus vindt traditiegetrouw plaats op Witte Donderdag, dit jaar valt dat op 13 april.