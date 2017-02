Guus Meeuwis bij Holland zingt Hazes

AMSTERDAM - Guus Meeuwis is volgende maand van de partij tijdens Holland zingt Hazes. Fred van Leer, als co-producent en stylist betrokken bij de Hazes-concerten, praatte donderdag zijn mond voorbij in Shownieuws. Bronnen rond de concertreeks bevestigen dat Guus een van de geheime gastartiesten is.

Door ANP - 23-2-2017, 23:28 (Update 23-2-2017, 23:28)

“Ik heb zijn foto ertussen zien liggen”, zei Fred over de kiekjes van de optredende artiesten waarvoor de outfits verzorgd moeten worden. “Maar ik doe hem niet, dat doet Manon”, zei de stylist over zijn collega Manon Meijers, Guus’ vriendin.

Holland zingt Hazes vindt op 17 en 18 maart plaats in de Ziggo Dome. Anouk, Johnny de Mol, Edsilia en Xander de Buisonjé staan op het podium. Ook Jeroen van der Boom, Willeke Alberti en Andrés kinderen Roxeanne en André Hazes jr. zingen nummers van de in 2004 overleden volkszanger. Het is de vijfde keer dat Holland zingt Hazes plaatsvindt.