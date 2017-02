Zwangere Beyoncé toch niet op Coachella

NEW YORK - Beyoncé staat in april toch niet op Coachella. De zangeres, die in verwachting is van een tweeling, treedt op doktersadvies niet op tijdens het beroemde Amerikaanse festival.

Door ANP - 23-2-2017, 21:54 (Update 23-2-2017, 21:54)

Beyoncés artsen hebben haar geadviseerd het de komende maanden wat rustiger aan te doen. In plaats van dit jaar, staat ze nu volgend jaar als headliner op Coachella. Wie haar vervangt, is nog niet bekend.

Toen Beyoncé op 1 februari bekendmaakte een tweeling te verwachten, werd al gevreesd voor haar optreden tijdens Coachella. Volgens de eerste berichten was de zangeres gewoon van plan op het podium te klimmen. Er werd volop gespeculeerd over een show waarbij Beyoncé veel zou zitten.

Beyoncé, die niet bekendmaakte wanneer haar tweeling het levenslicht moet zien, en haar man Jay Z hebben al een kind. Dochter Blue Ivy kwam in januari 2012 ter wereld. Anderhalve week geleden stond Beyoncé nog op het podium tijdens de uitreiking van de Grammy Awards.