Succesvolle Ciske-musical terug naar Mokum

AMSTERDAM - De speelperiode van Ciske de Rat - de Musical is wegens succes verlengd. De musical, die momenteel op tournee in het land is, krijgt van 12 tot en met 23 juli extra voorstellingen in het DeLaMar theater in Amsterdam.

Door ANP - 23-2-2017, 20:34 (Update 23-2-2017, 20:34)

"Ik ben vereerd en dankbaar dat het publiek zo massaal naar het theater komt. Mijn laatste voorstellingen als Ciske speel ik straks in Amsterdam, dat maakt het afscheid van mijn rol nog specialer", zegt 'oer-Ciske' Danny de Munk, die de volwassen 'Ciske de man' speelt in de musical. De jonge versie wordt gespeeld door diverse jonge acteurs.

Producent Albert Verlinde is zeer tevreden over het succes van de musical. "Amsterdam heeft Ciske de Rat de afgelopen maanden opnieuw omarmd. Het is fantastisch om te zien hoe dit oer-Hollandse verhaal nog altijd jong en oud weet te ontroeren. Ik ben er trots op dat we deze zomer terugkeren naar de stad die zo onlosmakelijk verbonden is met Ciske", aldus de de directeur van Stage Entertainment Nederland.