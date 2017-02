Weer SLAM! Award voor Martin Garrix

AMSTERDAM - Martin Garrix ging donderdag wederom niet met lege handen naar huis tijdens de uitreiking van de SLAM! Awards. De dj maakte volgens radiostation SLAM! de beste track van het afgelopen jaar, In The Name Of Love.

Door ANP - 23-2-2017, 20:11 (Update 23-2-2017, 20:11)

Garrix, die met Bebe Rexha een wereldhit scoorde met In The Name Of Love, werd vorig jaar uitgeroepen tot beste Nederlandse dj. Die titel ging dit jaar naar Don Diablo. Lucas & Steve werden verkozen tot beste Nederlandse talent en Showtek bleek de beste Nederlandse producer.

De SLAM! Awards werden dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De uitreiking vond plaats tijdens de Dutch Dance Week, waarin SLAM! een ode brengt aan de grondleggers van de Nederlandse dance, talenten van de toekomst en de helden van nu. Tijdens de Dutch Dance Days draait SLAM! uitsluitend dancemuziek van eigen bodem.