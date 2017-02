Loiza Lamers geniet van rust in Driel

AMSTERDAM - Loiza Lamers maakt internationaal furore als model, maar van een verhuizing naar bijvoorbeeld New York wil ze nog niets weten. Het 21-jarige model, dat in 2015 als eerste transgender Holland’s Next Top Model won, woont nog thuis bij haar ouders in Driel.

Door ANP - 23-2-2017, 19:57 (Update 23-2-2017, 19:57)

“Ik vind het gewoon heel lekker om na alle hectiek lekker thuis te komen bij m’n familie”, lichtte ze donderdag toe in RTL Boulevard. Een tijdje in het Gelderse Driel omschrijft Loiza als “even een rustpuntje”. “En dan kan ik weer door.”

Hoewel Loiza het modellencontract dat ze overhield aan Holland’s Next Top Model verscheurde, is ze nog steeds blij met haar modellenbestaan. “Ik vind het heerlijk. Het is hard werken, maar dat weten we allemaal.”