Mindf*ck verhuist naar primetime NPO 1

ANP Mindf*ck verhuist naar primetime NPO 1

HILVERSUM - Het derde seizoen van het populair-wetenschappelijk illusie-programma Mindf*ck krijgt een primetime plek op NPO 1. De show met illusionist Victor Mids is vanaf zaterdag 1 april wekelijks te zien om 20.25 uur op NPO 1.

Door ANP - 23-2-2017, 16:37 (Update 23-2-2017, 16:37)

Victor Mids is zeer ingenomen met de verhuizing. Vorige twee seizoenen was het programma nog op de maandag op NPO 3 te zien. "We hebben ons best gedaan om er weer een heel gaaf seizoen van te maken met veel interactieve experimenten en een aantal heel bijzondere gasten."

Naast de bekende wetenschappelijke experimenten en onverklaarbare illusies is er dit jaar een testpanel aan het programma toegevoegd. Deze proefkonijnen worden door Victor aan populair-wetenschappelijke experimenten onderworpen. Met een nieuwe app kunnen kijkers na de uitzending zichzelf en anderen 'mindf*cken.'