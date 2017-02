Beau van Erven Dorens ging kapot in woestijn

ANP Beau van Erven Dorens ging kapot in woestijn

HILVERSUM - Onder de brandende zon en met een temperatuur van 50 graden Celsius maakte Beau van Erven Dorens een voettocht van ruim 100 kilometer door de woestijn van Wadi Rum in Jordanië. Een tocht van vijf dagen in zijn eentje, met een kameel en zonder gps.

Door ANP - 23-2-2017, 13:22 (Update 23-2-2017, 13:22)

''Ik hou gewoon van gekke dingen, altijd al gehad'', blikt de avontuurlijke tv-maker vooruit op de eerste aflevering van zijn nieuwe programma Beaufort die RTL 4 donderdagavond uitzendt. ''Ik heb een soort levensdrang. Alles is al ontdekt in de wereld. Iedereen is overal al geweest. En er zijn zoveel mensen ergens erg goed in. Ik ben eigenlijk helemaal niet ergens goed in en dat vind ik zo leuk aan dit programma."

Filosofisch

Het werd geen gemakkelijke tocht naar Wadi Rum, waarvoor Beau met een kompas leerde navigeren. "Ik ging kapot'', zegt Beau over de vijfdaagse voettocht. ''Dat avontuurlijk heeft er altijd in gezeten. Als ik daar filosofisch in mag worden, het komt voort uit het idee dat alles maakbaar is en dat je wat moet maken van het leven. Of je nu een taal wilt leren of een bedrijf beginnen, als je maar bereid bent die stap te zetten."

Beau zorgt ook voor een knipoog tijdens zijn avonturen in de woestijn, in grotten en spelonken, de jungle en op zee. ''Ik noem het ook wel de ironische versie van Bear Grylls. Als ik een kampvuurtje moet aansteken, dan doe ik daar twee uur over. Dat is de realiteit en daar ligt ook de humor, vind ik. In de woestijn heb ik een week getraind, precies genoeg om te leren wat je moet weten om te overleven. De opleiding zou maanden vergen om het perfect te doen. Dat zie je ook terug in het programma, veel gaat er fout, dat hoort er een beetje bij."

Grote delen van zijn avontuur filmde hij alleen. "Zonder team. Steeds moest ik de camera weer oppakken en alles weer inpakken, zonder dat er zand bij de apparatuur zou komen", zegt Beau. ''Ik vind het mooi de helft van het programma met een team te maken, met onwijs mooie dronebeelden. Daarnaast wil ik de rauwheid tonen van in mijn eentje zijn."