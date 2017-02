'Paolo Nutini gepakt met slok op'

PAISLEY - Paolo Nutini is opgepakt voor rijden onder invloed. De Schotse zanger zou dinsdag door de politie aan de kant zijn gezet, schrijft de Schotse krant Daily Record.

Door ANP - 23-2-2017, 12:00 (Update 23-2-2017, 12:00)

De politie wil tegenover de krant alleen bevestigen dat er een dertigjarige man is opgepakt vanwege een verkeersovertreding. Dat gebeurde in Paisley, de woonplaats van Nutini (30).

Getuigen zeggen dat Nutini tussen acht en negen uur 's avonds staande werd gehouden en dat hij meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol achter de kiezen had. Mogelijk was hij een avondje gaan drinken met vrienden. "Hij heeft veel vrienden hier en is altijd erg gul", aldus een bron.

Nutini is in Nederland bekend van hits als New Shoes en Iron Sky.