ANP Pink wil nog veertien kilo afvallen

LOS ANGELES - Pink wil nog zo'n veertien van haar aangekomen zwangerschapskilo's kwijt. De zangeres, die eind december beviel van haar tweede kind, stelde haar doel bij een foto op Instagram waarop ze zichtbaar aan het zwoegen is in de sportschool.

Door ANP - 23-2-2017, 10:42 (Update 23-2-2017, 10:42)

"Belofte", schrijft de 37-jarige Pink bij het plaatje. Ze is in ieder geval op de goede weg. De zangeres is in zo'n 2,5 week tijd al bijna twee kilo kwijtgeraakt. Begin februari postte Pink ook al een foto met het bericht dat ze weer begonnen was met sporten. "Dag 1!", schreef ze eronder.

Pink, wier echte naam Alecia Moore is, kreeg op 26 december haar tweede kind, zoontje Jameson, samen met motorcrosser en echtgenoot Carey Hart. In 2011 werd hun dochter Willow geboren. Toen verloor ze in de sportschool ruim 22 kilo.