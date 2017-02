Elske DeWall is Maria in The Passion

LEEUWARDEN - Elske DeWall speelt dit jaar de rol van Maria in het paasevenement The Passion. Dat vertelt de zangeres donderdag in de Leeuwarder Courant. DeWall treedt daarmee in de voetsporen van Do, Berget Lewis, Anita Meyer, Simone Kleinsma, Shirma Rouse en Ellen ten Damme.

Door ANP - 23-2-2017, 9:41 (Update 23-2-2017, 9:41)

DeWall hoorde het nieuws toen ze een rondreis maakte in Amerika. "Ik heb gelijk mijn vader en moeder gebeld", aldus de Friese zangeres. The Passion vindt dit jaar op 13 april plaats in Leeuwarden, waar DeWall acht jaar woonde.

Vorige week werd al bekend dat Dwight Dissels, bekend van The Voice of Holland, de rol van Jezus speelt.