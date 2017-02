Hadewych als 'snoepje' naar Oscars

AMSTERDAM - Hadewych Minis loopt zondag in een jurk van ontwerper Edwin Oudshoorn over de rode loper bij de uitreiking van de Oscars. "Het klinkt raar maar ik zie er een beetje uit als een snoepje, waarbij je waarschijnlijk denkt: o, wat lelijk. Maar misschien valt het dan alleen maar mee als je het ziet", zei de actrice donderdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

Door ANP - 23-2-2017, 8:53 (Update 23-2-2017, 8:53)

Volgens Hadewych is de jurk voorzien van 'een mooie kanten stof' waar bloemen in zitten en ook bloemen zijn opgeplakt. "Soms van plastic en soms met wat hout erop. Het is heel gaaf", aldus de actrice. "Edwin is gisteravond nog even langsgekomen om de laatste hand er aan te leggen. Het is allemaal 'hand made'. Ik heb hem hier in mijn handbagage."

Als onderdeel van de cast van de Duitse komedie Toni Erdmann heeft Hadewych ook nog een kans om in de prijzen te vallen in de categorie beste buitenlands film. Ze rekent echter nergens op. "Ze wisten ook zeker dat Hilary Clinton zou winnen en toch is Trump aan de macht gekomen, dus wat dat betreft probeer ik het hoofd koel te houden."