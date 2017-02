Docusoap Fort Oranje trekt 867.000 kijkers

ANP Docusoap Fort Oranje trekt 867.000 kijkers

HILVERSUM - De eerste aflevering van de zesdelige docusoap over Fort Oranje is woensdagavond bekeken door 867.000 mensen. Het debuut van Dennis van der Geest op SBS6 trok daarmee meer kijkers dan grote concurrent RTL, dat met Zwarte Tulp op 4 en Idols op 5 tegelijkertijd scores van respectievelijk 579.000 en 600.000 behaalde. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 23-2-2017, 8:35 (Update 23-2-2017, 8:35)

Fort Oranje: camping of krottenwijk gaat over het leven op de vroegere vijfsterrencamping in het Brabantse Rijsbergen, waar nu veel mensen met schulden, huisvestings- of andere problemen zijn beland. Voor veel bewoners is het de enige plek waar ze nog naar toe kunnen.

De meeste kijkers stemden hun televisie woensdag af op NPO 1. Het Journaal van 20.00 uur was met 2,4 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Tussen kunst en kitsch scoorde daarna 1,8 miljoen kijkers.