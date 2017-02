Rag'n'Bone Man naar Down the Rabbit Hole

BEUNINGEN - Rag'n'Bone Man, Bear's Den, Moderat, Nicolas Jaar en SOHN zijn enkele van de namen die zijn toegevoegd aan de line-up van Down the Rabbit Hole. Ook Cage the Elephant, Daphni, Father John Misty, Spoon, Trentemøller en Weval maken dit jaar hun opwachting op het festival in de Groene Heuvels in Beuningen. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 23-2-2017, 8:12 (Update 23-2-2017, 8:12)

Eerder werd al de komst van onder meer Oscar and the Wolf, Bazart, Benjamin Clementine en Spinvis bevestigd.

De vierde editie van Down the Rabbit Hole vindt plaats van 23 tot en met 25 juni. De kaartverkoop is al van start gegaan.