Ryanne van Dorst blijft zichzelf als BN'er

ANP Ryanne van Dorst blijft zichzelf als BN'er

AMSTERDAM - Ryanne van Dorst voelt zich niet anders nu ze steeds bekender wordt. Mensen keken toch al naar haar, zegt de zangeres en programmamaakster donderdag in Metro. "Nu kijken ze omdat ze een bekende van televisie zien en vroeger keken ze omdat ze 'wat is dat voor mongool' dachten. Boeit me echt niks, hoor."

Door ANP - 23-2-2017, 8:05 (Update 23-2-2017, 8:05)

Ryanne, voorheen bekend als Elle Bandita, kwam eerder deze maand uit de kast als hermafrodiet in haar programma Geslacht!, iets waar ze veel reacties op krijgt. "Heel veel mensen spreken me erop aan en ze vinden het allemaal leuk. Heel tof", aldus Ryanne. "Zelfs oude mensen spreken me aan en zeggen dat ze het leuk vinden."

Haar televisiedebuut smaakt in ieder geval naar meer, vervolgt Ryanne. In de toekomst zou ze ook programma's willen maken die iets minder dicht bij haar liggen. "Ik heb heel veel leipe ideeën. Maar daar kan ik niks over zeggen."