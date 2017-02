Jarige Joop van den Ende luistert naar rap

ANP Jarige Joop van den Ende luistert naar rap

NEW YORK - Joop van den Ende viert donderdag zijn 75e verjaardag in New York met een bezoek aan de trendsettende rapmusical Hamilton op Broadway, samen met zijn vrouw Janine en hun kinderen Vincent en Iris. 'Ik ga daar echt van genieten'', zegt de jarige in De Telegraaf.

Door ANP - 23-2-2017, 7:54 (Update 23-2-2017, 7:54)

Joop van den Ende vertelt dat hiphop hem niet vreemd is. "Dat komt door onze zoon. Vincent woont en werkt voornamelijk in Los Angeles als muziekproducer. Wanneer hij thuiskomt laat hij weleens wat werk horen en zit ik zo twee uur lang naar hiphop te luisteren. Hahaha, nee, dat weet niemand."

Over zijn gezondheid vertelt Joop, die vorig jaar een rugoperatie onderging, dat het redelijk met hem gaat. ''Het is niet dat het elke dag fantastisch gaat. Gemiddeld voel ik me echter goed en dan mag je toch niet klagen op mijn leeftijd. Hij vervolgt: "Ik heb thuis een eigen gym ingericht, daar fiets en beweeg ik. Ik lóóp en ben zelfs een paar kilo afgevallen. Het is niet zo dat ik denk 'Hoera, ik mag weer', maar het is bijna dagelijkse routine geworden en ik heb er ook geen hekel aan."