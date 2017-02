Renée Soutendijk is minder ambitieus

AMSTERDAM - Renée Soutendijk geniet zo veel mogelijk van het leven. De 59-jarige actrice doet daarom ook alleen dingen waar ze zelf plezier aan beleeft, zegt ze donderdag in De Telegraaf.

Door ANP - 23-2-2017, 7:45 (Update 23-2-2017, 7:45)

"Het leven is te kort. Je kunt beter genieten van dat wat er nu mogelijk is in plaats van je bezig te houden met een langetermijncarrière", aldus Renée, die merkt dat ze ook minder streberig is geworden. "Nu ik wat ouder word, merk ik dat ik wat minder ambitieus word. Ik wil vooral dat doen waar ik op wat voor manier dan ook plezier aan beleef."

Toch wil Renée, tot en met mei te zien in het toneelstuk Twee vrouwen, af en toe nog best een gokje wagen. "Aan de andere kant wil ik toch ook steeds weer mijn grenzen blijven verleggen. Het leven wordt zo saai als je nooit risico’s neemt."