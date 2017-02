Angelina Jolie grijpt veel acteerklussen aan

ANP Angelina Jolie grijpt veel acteerklussen aan

LOS ANGELES - Angelina Jolie gaat niet bij de pakken neerzitten en neemt de een na de andere filmrol aan. Zo staat ze op de rol voor een vervolg van de Disneyfilm Maleficen, een rol in de spionagefilm The Spy Who Loved en speelt ze mee in een film over de Russische tsarina Catharina de Grote.

Door ANP - 23-2-2017, 5:54 (Update 23-2-2017, 5:54)

Dit alles ondanks het feit dat de 41-jarige actrice momenteel in scheiding ligt met acteur Brad Pitt en de twee ruziën over de voogdij om hun zes kinderen. Jolie zei in een interview met de BBC dat ze optimistisch is over de toekomst van het gezin. "We concentreren ons op de gezondheid van ons gezin en we zullen hier sterker uitkomen als gezin", aldus de actrice.

Jolie moest tijdens het interview haar tranen zichtbaar bedwingen. Op de vraag hoe ze met de scheiding omgaat zei de actrice dat het zwaar valt. "Mijn hele familie, we hebben allemaal een moeilijke tijd. Mijn focus ligt op mijn kinderen, onze kinderen, en ons hier doorheen slaan", vertelde ze.

Op dit moment promoot Jolie haar documentaire First They Killed My Father, over de genocide in Cambodja tijdens het bewind van de Rode Khmer in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Jolie adopteerde haar zoon Maddox in Cambodja in 2002 en ze betrok hem bij het maken van de documentaire, die vanaf het najaar via Netflix te zien is.