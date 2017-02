Pamela Anderson wil het opnemen voor Assange

NEW YORK - Pamela Anderson neemt het op voor Julian Assange in zijn verkrachtingszaak. De voormalige Baywatch-ster wil zich hardmaken voor de voorman van WikiLeaks en andere mannen die ten onrechte worden beschuldigd van seksueel misbruik.

Door ANP - 23-2-2017, 5:41 (Update 23-2-2017, 5:41)

"Ik ga campagnevoeren voor mannen die slachtoffer zijn geworden van een valse beschuldiging voor verkrachting terwijl ze in werkelijkheid niets hebben misdaan", vertelt het model tegen het Russische RT. Ze noemt de zaak van Assange als voorbeeld.

De voorman van WikiLeaks wordt in Zweden verdacht van aanranding en verkrachting en schuilt sinds augustus 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen nadat het Zuid-Amerikaanse land hem asiel verleende. Assange heeft de aanklacht altijd ontkent en gezegd dat hij vrijwillige seks met de vrouwen in kwestie had.

Anderson bezocht Assange de afgelopen drie maanden liefst vier keer in de Londense ambassade en de Britse roddelbladen speculeren over een romance tussen de twee. Maar Anderson zegt bevriend te zijn met de WikiLeaks-oprichter en zich voor hem te willen inzetten. "Vanzelfsprekend denken we eerst aan vrouwen en kinderen als het om seksueel misbruik gaat, dat is belangrijk, maar er zijn ook veel mannen in kwetsbare situaties en die worden gebruikt als politieke speelbal", aldus Anderson.